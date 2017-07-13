Нефть дешевеет на отчете МЭА

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международной энергетической организации (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 кв опустилась на $0,37 (0,78%) - до $47,37 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,31 (0,68%) - до $45,18 за баррель.

МЭА прогнозирует увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн баррелей в сутки (б/с), в 2018 году - на 1,4 млн б/с.

Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время лидерами снижения будут Мексика и Китай.

Также в отчете МЭА отмечается, что в июне объем поставок стран, не входящих в ОПЕК, вырос на 380 тыс. баррелей в сутки благодаря сезонному увеличению производства биотоплива и восстановлению добычи в Канаде после сбоев.

Между тем запасы нефти в странах ОЭСР снизились в мае на 6 млн баррелей. На данный момент запасы на 266 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет по сравнению с превышением в 300 млн баррелей в апреле.

Добыча нефти странами ОПЕК, по данным МЭА, в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с. Показатель является рекордным с начала года.