"Яндекс" и Uber создают совместный бизнес по онлайн-заказу такси

"Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде стран, бизнес оценивается в $3,725 млрд, говорится в совместном сообщении компаний.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Объединенная компания будет работать не только на российском рынке, но также и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в новую компанию перейдет сервис доставки еды UberEATS в указанных странах. В результате сделки "Яндекс" впервые получит возможность выйти на рынок доставки еды.

Как ожидается, сделка будет закрыта в четвертом квартале 2017 года. Сделка одобрена советами директоров Uber и "Яндекса". Она также подлежит согласованию с регулирующими органами.

Как говорится в совместно сообщении, новая компания будет использовать технологии и знания "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и глобальный опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа перевозок. "Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов", - отмечают в компаниях.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок "Яндекс.Такси" и Uber по-прежнему будут доступны пользователям. Однако таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. "Это позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекса", компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году.

Основной конкурент сервисов - Gett - отказался комментировать потенциальное влияние на бизнес объединения Uber и "Яндекс".

Кроме того, в украинском пресс-релизе Uber сообщается, что, бизнес компании в Украине не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона Uber "Центральная и Восточная Европа".

Алексей Стах, в настоящий момент возглавляющий Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине.

"Uber продолжит инвестиции и развитие бизнеса в Украине, сосредоточившись на дальнейшем расширении географии работы, совершенствовании сервиса и запуске новых продуктов. Украина продолжает быть одним из приоритетов и ключевых рынков Uber в регионе", - отмечается в сообщении.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru ограничен на три года.

ООО "Яндекс.Такси Украина" является дочерней компанией ООО "Яндекс.Украина". Сервис "Яндекс.Такси" запустился в Киеве осенью 2016 года, работал в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Всего в Украине к Яндекс.Такси было подключено около 30 тыс. машин.