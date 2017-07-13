Экономика

14:30 13.07.2017

"Яндекс" и Uber создают совместный бизнес по онлайн-заказу такси

"Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде стран, бизнес оценивается в $3,725 млрд, говорится в совместном сообщении компаний.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Объединенная компания будет работать не только на российском рынке, но также и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в новую компанию перейдет сервис доставки еды UberEATS в указанных странах. В результате сделки "Яндекс" впервые получит возможность выйти на рынок доставки еды.

Как ожидается, сделка будет закрыта в четвертом квартале 2017 года. Сделка одобрена советами директоров Uber и "Яндекса". Она также подлежит согласованию с регулирующими органами.

Как говорится в совместно сообщении, новая компания будет использовать технологии и знания "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и глобальный опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа перевозок. "Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов", - отмечают в компаниях.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок "Яндекс.Такси" и Uber по-прежнему будут доступны пользователям. Однако таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. "Это позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекса", компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году.

Основной конкурент сервисов - Gett - отказался комментировать потенциальное влияние на бизнес объединения Uber и "Яндекс".

Кроме того, в украинском пресс-релизе Uber сообщается, что, бизнес компании в Украине не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона Uber "Центральная и Восточная Европа".

Алексей Стах, в настоящий момент возглавляющий Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине.

"Uber продолжит инвестиции и развитие бизнеса в Украине, сосредоточившись на дальнейшем расширении географии работы, совершенствовании сервиса и запуске новых продуктов. Украина продолжает быть одним из приоритетов и ключевых рынков Uber в регионе", - отмечается в сообщении.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru ограничен на три года.

ООО "Яндекс.Такси Украина" является дочерней компанией ООО "Яндекс.Украина". Сервис "Яндекс.Такси" запустился в Киеве осенью 2016 года, работал в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Всего в Украине к Яндекс.Такси было подключено около 30 тыс. машин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киев предложил ЕК провести форум по использованию ГТС Украины в контексте энергетической безопасности Европы

АМКУ оштрафовал предприятие подконтрольное Фирташу

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 22,5 млрд грн

Омелян подал представление на увольнение главы аэропорта "Борисполь"

Украинский бизнес третий квартал кряду сохраняет положительные деловые ожидания

ПОСЛЕДНЕЕ

ВТБ взял курс на сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей "дочек"

Siemens утверждает, что контракт запрещает использование их турбин в Крыму

Транзит через ГТС Украины со второй декады июля упал на четверть

Столичные управления соцзащиты предупреждают ЖЭО о приостановке предоставления данных по субсидиям на период июля-августа

Власти Нидерландов подозревают поставщиков топлива для судов в картельном сговоре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog7665.html
РЕКЛАМА