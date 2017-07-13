Агропроизводители получили почти 529 млн грн госдотаций за май

Государственная казначейская служба Украины перечислила сельхозпроизводителям 528,86 млн грн бюджетных дотаций по итогам их деятельности за май.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия на сайте в четверг, за май госдотации получили 700 агропроизводителей. Остаток от бюджетных дотаций в размере 105,6 млн грн будет перенесен на следующий месяц.

Общая сумма выплат, полученных аграриями в 2017 году, составила 1,3 млрд грн.

Как сообщалось, Минагропрод перечислил 473,47 млн грн бюджетных дотаций сельхозпроизводителям по итогам их деятельности за апрель, 241,8 млн грн - за март, 79,8 млн грн - за февраль.

Кабинет министров предусмотрел на систему дотаций в АПК 4 млрд грн в 2017 году.

В бюджете-2017 также предусмотрено выделение денег на программу компенсации кредитных ставок аграриям - 300 млн грн, на кредиты фермерам – 65 млн грн, на поддержку животноводства – 170 млн грн, на развитие хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников – 75 млн грн, удешевление сельхозтехники – 550 млн грн, другие программы – 287,8 млн грн.