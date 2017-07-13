Экономика

11:40 13.07.2017

Европейские рынки акций повышаются в четверг на статданных, корпоративных новостях

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в четверг, инвесторы оценивают статданные из Германии и Франции, а также корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к 11:10 кв на 0,26% - до 385,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,08%. Германский DAX вырос на 0,08%, французский CAC - на 0,19%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,22%.

Как сообщалось, потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в июне 2017 года выросли на 1,5% в годовом выражении и повысились на 0,2% к маю.

Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, по сравнению с июнем прошлого года увеличились на 1,6%, по сравнению с маем - на 0,2%. Динамика всех четырех показателей совпала как с предварительными данными, так и со средним прогнозом экспертов.

Тем временем во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 0,9% в мае.

Относительно мая цены не изменились.

Негативным фактором для британского рынка акций стало повышение курса фунта стерлингов на 0,4% к доллару и евро на заявлениях члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Иэна Маккафферти о том, что он скорее склоняется к более быстрому, чем ожидает рынок, сокращению программы количественного смягчения (QE).

Между тем рост цен на сырье поднимает акции горнодобывающих компаний: рыночная стоимость ArcelorMittal повысилась на 2,5%, Polymetal - на 2%, Voestalpine - на 1,5%, Glencore - на 1,2%.

Акции французского автопроизводителя Renault SA подорожали на 0,4%. Компания сообщила о росте продаж автомобилей в первом полугодии на 2,3%, до 1,6 млн штук, во многом благодаря скачку продаж в Иране после ослабления санкций против страны.

Цена бумаг британской фармацевтической компании AstraZeneca понизилась на 4,6% на сообщении, что CEO компании Паскаль Сорио может вскоре возглавить израильскую Teva.

Капитализация инженерной группы Babcock International Group увеличилась на 0,6% после того, как компания отчиталась о хорошем начале нового финансового года, стартовавшего в апреле.

Котировки акций швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut AG опустились на 0,5%, несмотря на то, что компания отчиталась о повышении выручки и продаж в первые три квартала текущего финансового года.

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