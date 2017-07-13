Экономика

10:12 13.07.2017

Бюджетный комитет предлагает принять к сведению правительственный проект Бюджетной резолюции

Бюджетный комитет Верховной Рады считает недоработанным поданный правительством проект "Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы" (Бюджетная резолюция) и предлагает парламенту принять его к сведению.

"Кабинету министров вместе с проектом закона о государственном бюджете Украины на 2018 год подать информацию об учете этого проекта "Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы" и представленных предложений к нему", – говорится в решении комитета от 12 июля, обнародованном на его сайте.

Предполагается, что Бюджетный комитет направит свои замечания, а также предложения других комитетов и депутатов правительству для их рассмотрения и возможного учета при подготовке госбюджета-2018.

В решении среди основных замечаний к проекту Бюджетной резолюции названы недостаточное финансово-экономическое обоснование, противоречивость макропрогнозов правительства и Нацбанка и других экспертов, отсутствие четкой структурированности направлений и заданий бюджетной политики, декларативный характер прописанных взаимоотношений с местными бюджетами. Помимо того депутаты указали на то, что правительство в прогнозе расходов доходов не учло другие свои же планы, в частности, по медицинской реформе, репрофайлингу госдолга или реформе национальных академий наук.

В целом поддерживая переход к определению бюджетной политики на среднесрочный период, комитет отметил необходимость дальнейшего широкого обсуждения данного вопроса для поиска консенсуса в отношении концептуальных подходов к такому планированию. Он уточнил, что речь идет об определении формы и содержания документа, сроков его разработки такого документа, полномочиях основных участников бюджетного процесса.

"Без проведения таких мероприятий внесение системных изменений в (Бюджетный) кодекс о введении среднесрочного бюджетного планирования является преждевременным и не будет иметь положительного эффекта в ходе имплементации соответствующих законодательных изменений", – считает Бюджетный комитет.

Как сообщалось, правительство утвердило проект Бюджетной резолюции 14 июня, впервые предложив утвердить ее на трехлетний срок – 2018-2020 годы.

Указанный документ предполагает сокращение до 2020 года дефицита государственного бюджета до 2% ВВП и снижение уровня государственного долга до 55% ВВП. В частности, к концу текущего года запланирован дефицит госбюджета на уровне 77,6 млрд грн или 3% ВВП, в 2018 году – 77,9 млрд грн или 2,4% ВВП, в 2019 году – 79,4 млрд грн или 2,2% ВВП и в 2020 году – 79,6 млрд грн или 2% ВВП.

В свою очередь государственный долг к концу текущего года запланирован на уровне 66,8% ВВП, в 2018 году – 62% ВВП, в 2019 году – 58% ВВП и в 2020 году – 55% ВВП.

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