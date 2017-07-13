АМКУ оштрафовал Ostсhem до 10% дохода за 2016г

Химические предприятия подконтрольной Дмитрию Фирташу группы Ostсhem оштрафованы Антимонопольным комитетом (АМКУ) в размере до 10% дохода за 2016 год за злоупотребление монопольным положением на рынке минеральных удобрений в 2014-2015 годах.

Согласно сообщению Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в четверг, АМКУ признал факт злоупотребления монопольным положением со стороны предприятий: "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", а также "НФ Трейдинг Украина" (торгового подразделения Ostсhem).

По данным ВАР со ссылкой на материалы расследования АМКУ, со стороны Ostсhem были необоснованно завышены цены на все виды азотных удобрений, "которые невозможно было бы установить в условиях существования значительной конкуренции на рынке".

Решение по этому нарушению находится на доработке и в ближайшее время будет вынесено на заседание АМКУ.

"Согласно документам, АМКУ принял решение наложить штраф в размере до 10% дохода за 2016 на всех участников группы Ostсhem и обязать их установить цены рыночного уровня. Соответствующие предварительные выводы АМКУ было отправлено сторонам дела и получено несущественные, по мнению комитета, комментарии", - говорится в сообщении ВАР.

Согласно информации ВАР, АМКУ установил, что Ostchem умышленно снижал рентабельность заводов, чтобы иметь возможность завышать цены. В 2015 году в рамках одной группы субъектов хозяйствования наблюдалось искусственное завышение стоимости сырья и, соответственно, затрат предприятия-изготовителя.

"В 2015 году ПАО "Азот" и ПАО "Ривнеазот" осуществляли взаимные поставки по ценам, которые превышали (до 57%) предельный уровень цен, установленный НКРЭ", - говорится в сообщении ВАР со ссылкой на документ АМКУ.

Кроме того, согласно документу, антидемпинговые пошлины на некоторые виды азотных удобрений со стороны украинского правительства не выполнили свою функцию защиты отечественных производителей.

Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, в марте 2017 года остановили работу из-за прекращения снабжения газом со стороны НАК "Нафтогаз Украины" по причине отсутствия средств для предоплаты за топливо. Заложниками ситуации стали сельхозтоваропроизводители, которые, по данным профильных аграрных ассоциаций, внесли предоплату за удобрения в размере около 2 млрд грн.

В середине июня Ostchem сообщила о начале возобновления их производства. Первым с 20 июня начал выпуск продукции черкасский "Азот".

Украина с 22 мая ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% в отношении импорта в Украину карбамида и карбамидно-аммиачной смеси из Российской Федерации.

В 2014 году Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры из России увеличила их размер в три раза – с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет.