Экономика

09:58 13.07.2017

Google выиграла судебный спор во Франции

Google выиграла судебный спор во Франции, что позволит компании избежать выплат в размере 1,12 млрд евро в бюджет страны, на которых настаивала французская налоговая служба.

Согласно решению французского суда, Google не нарушала законодательства, фиксируя часть продаж внутри страны в отчетности ирландского подразделения.

Суд постановил, что ирландское подразделение Google, отвечающее за европейские операции компании, не может облагаться налогами во Франции.

"Ирландская компания Google Ireland Ltd. не могла облагаться налогом во Франции", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, в 2015 году французская налоговая служба обратилась к правоохранительным органам страны с жалобой на то, что компания Google Ireland Ltd. не подала налоговую декларацию, несмотря на осуществление деятельности на территории Франции.

"Французский административный суд подтвердил, что Google подчиняется французскому законодательству и международным стандартам", - отмечается в заявлении Google.

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордные 2,4 млрд евро в рамках дела о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping.

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