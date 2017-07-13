Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Цены на нефть стабильны в четверг после повышения накануне по итогам третьей сессии подряд.

Трейдеры оценивают еженедельные статданные Минэнерго США, указавшие накануне на резкое сокращение запасов нефти при повышении добычи, пишет MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК поднялась на $0,01 (0,02%) - до $47,75 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,22 (0,46%) - до $47,74 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также поднялась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $45,50 за баррель. Контракт подорожал на $0,45 (1%) - до $45,49 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Запасы нефти в США снизились по итогам 11 из последних 13 недель, их сокращение стало максимальным с сентября на фоне уменьшения импорта сырья из Саудовской Аравии и наращивания экспорта.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 7,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,6 млн баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились за неделю на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.

При этом добыча нефти в США выросла на 59 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,397 млн б/с.

"Цены на нефть, вероятно, останутся около нижней границы текущего торгового диапазона до тех пор, пока объем инвестиций в нефтяной сектор США, а также объемы добычи нефти в этой стране не сократятся", - отметил старший инвестиционный стратег U.S. Bancorp Wealth Management Роб Хэворт.

Данные ОПЕК, обнародованные накануне, показали, что страны организации в июне добывали 32,611 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 32,217 млн б/с, добытых в мае 2017 года. Таким образом, установленная в ноябре квота была превышена на 100 тыс. б/с за счет роста добычи в Ливии и Нигерии.