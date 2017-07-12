Украинский бизнес третий квартал кряду сохраняет положительные деловые ожидания

Украинские предприятия всех видов экономической деятельности третий квартал подряд ожидают оживление деловой активности, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины во втором квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий.

"Оптимистические ожидания базируются на улучшении прогнозов респондентов относительно инвестиционных расходов, финансово-экономического положения предприятий, а также сохранении высоких ожиданий относительно общих объемов реализации продукции", - отмечается в сообщении центробанка.

Помимо этого, опрошенные руководители предприятий продолжают ожидать улучшения макроэкономической ситуации в Украине.

"В основе оптимистичных прогнозов респондентов - ожидание ускорения роста объемов производства, оживление деловой активности, продолжение замедления темпов инфляции и ослабление девальвационных процессов", - подчеркивает НБУ.

По данным Нацбанка, сохранение стабильности на валютном рынке во втором квартале 2017 года способствовало ослаблению инфляционных и девальвационных ожиданий бизнеса.

"По оценкам руководителей предприятий, рост потребительских цен в следующие 12 месяцев составит 9,9%. При этом четыре из 10 респондентов прогнозируют, что инфляция не превысит 9% или снизится. Почти вдвое возросло количество респондентов – до 24,6%, ожидающих, что курс гривни к доллару США останется без изменений или укрепится", - констатирует Нацбанк.

При этом впервые с первого квартала 2014 года бизнес называет влияние курсового фактора не ключевым для роста потребительских цен. Опрошенные бизнесмены считают, что динамику потребительских цен, в основном, будут определять расходы на производство.

Нацбанк также сообщает, что индекс деловой активности повысился до 114,3% с 113,3% в предыдущем квартале. Наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные производители, представители сферы торговли и перерабатывающей промышленности.

Респонденты также ожидают ускорения роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев. Наиболее оптимистично при этом настроенные компании перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения.

Как и в предыдущем квартале, важнейшими факторами, ограничивающими способность наращивать объемы производства, бизнес признал слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

НБУ также отмечает, что уже год как руководители сохраняют положительные оценки финансово-экономического состояния своих предприятий. Пятый квартал подряд бизнес высоко оценивает перспективы роста общих объемов реализации собственной продукции. Наиболее оптимистично настроенные руководители предприятий сельского хозяйства и торговли. При этом предприятия всех основных видов деятельности ожидают увеличения объемов реализации продукции (услуг) на внешнем рынке.

Сохраняются также положительные ожидания бизнеса и по объемам будущих инвестиций - увеличение расходов на машины, оборудование и инвентарь прогнозируют руководители предприятий всех видов экономической деятельности. Наиболее оптимистичные ожидания - среди руководителей предприятий транспорта и связи.

Второй квартал подряд бизнес ожидает роста численности работников на своих предприятиях. Расширение штата работников прогнозируют руководители предприятий строительной сферы, перерабатывающей промышленности и торговли.

Респонденты третий квартал подряд улучшают свои ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время. При этом наибольшая потребность у заимствованиях - у предприятий строительной отрасли. По источникам привлечения средств 38,2% предприятий планируют привлекать банковские кредиты, из них 85,6% намерены привлекать финансирование в национальной валюте.

Традиционно наиболее настроены привлекать кредиты в нацвалюте руководители предприятий сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи и строительства.

Существенно выросли во втором квартале также ожидания предприятий по росту объемов привлечения иностранных инвестиций.