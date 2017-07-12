Экономика

17:56 12.07.2017

Кабмин утвердил финплан АМПУ на 2017г с чистой прибылью в 3,2 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 июля, утвердил финансовый план государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) с прогнозным показателем чистой прибыли в размере 3,198 млрд грн.

Согласно тексту проекта финплана, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", чистый доход АМПУ в 2017 году планируется в сумме 7,76 млрд грн, валовая прибыль – 4,196 млрд грн.

EBITDA госпредприятия по итогам года запланирована в сумме 4,04 млрд грн, рентабельность EBITDA – 52,1%. Капитальные инвестиции предполагаются в объеме 3,946 млрд грн.

Согласно пресс-релизу предприятия, финансовый план предусматривает увеличение чистого дохода на 6,3% по сравнению с 2016 годом. Этому будет способствовать ожидаемый рост грузоперевалки в портах с планируемым объемом 123,1 млн тонн.

Данные прогнозные показатели 2017 года выше прошлогодних параметров на 4%, когда в портах Украины было перевалено 118,8 млн тонн грузов.

"АМПУ ожидает получить больший доход, чем в предыдущий период. Но значение имеет не процент роста дохода, а то, что по максимуму мы направим эти средства на строительство новых объектов и модернизацию существующих. Таким образом, по сравнению с предыдущими периодами наша чистая прибыль будет ниже, но эти средства не будут пылиться на счетах, а трансформируются в объекты портовой инфраструктуры", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Основными направлениями капитальных инвестиций будут ремонт и модернизация портовой инфраструктуры (63% от общей суммы), строительство новых объектов (10%), приобретение основных средств (25%).

"Теперь мы можем смело браться за проекты, зафиксированные в плане приоритетных действий: дноуглубление, строительство и реконструкцию причалов в "Южном" и Черноморске, Одессе, Николаеве и Мариуполе, обновление флота и пр.", - добавил руководитель АМПУ.

АМПУ в 2017 году планирует выплатить 4,4 млрд грн налогов в пользу госдуарства, что эквивалентно 57% чистого дохода компании. Из них 88% составят выплаты в пользу государственного бюджета.

Как сообщалось, АМПУ в 2016 году получила 7,297 млрд грн дохода, что на 5% больше, чем в 2015 году. Ее чистая прибыль выросла незначительно – на 1%, до 3,854 млрд грн.

По итогам 2016 года прямые поступления в госбюджет составили 4,659 млрд грн, в том числе налог на прибыль государственных предприятий – 1,279 млрд грн и дивиденды – 2,315 млрд грн. Бюджетные отчисления составили более 63% от суммарного дохода, зафиксированного на уровне.

Инвестиции в объекты инфраструктуры составили 650 млн грн, что на 64% выше показателя 2015 года, но ниже запланированного уровня на 1,924 млрд грн.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.

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