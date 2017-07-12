Кабмин улучшил условия программы компенсации кредитных ставок для мелких фермеров

Мелкие фермеры с чистым доходом от реализации продукции до 10 млн грн, а также фермеры, которые разводят крупный рогатый скот, смогут получить компенсацию по кредитам в размере учетной ставки Национального банка.

Согласно решению, которое украинское правительство поддержало на заседании в среду, остальные агропроизводители будут получать компенсацию по кредитам в размере 50% учетной ставки Национального банка.

В бюджете на 2017 год предусмотрено выделение 300 млн грн на программу компенсации кредитных ставок агропроизводителям.

Согласно пояснительной записке, сейчас учетная ставка НБУ составляет 12,5%.

Постановлением №300 от 29 апреля 2015 года предусмотрено, что получить бюджетные средства по программе компенсации кредитных ставок для агропроизводителей можно для покрытия расходов по закупке горюче-смазочных материалов, семян, минудобрений, средств защиты растений, кормов, сырья и ингредиентов для производства комбикормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, оборудования для животноводческих ферм и комплексов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной и оросительной техники и оборудования, энергоносителей, и оплаты услуг, связанных с выполнением ремонтных работ, работ (услуг) по подготовке и обработки почвы, защиты растений от болезней и вредителей, сбором урожая.

Ранее компенсация предоставлялась юрлицам только в размере 50% учетной ставки Нацбанка, действующей на дату начисления процентов за пользование кредитами, но не выше размеров, предусмотренных кредитными договорами.