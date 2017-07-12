Экономика

17:45 12.07.2017

Кабмин улучшил условия программы компенсации кредитных ставок для мелких фермеров

Мелкие фермеры с чистым доходом от реализации продукции до 10 млн грн, а также фермеры, которые разводят крупный рогатый скот, смогут получить компенсацию по кредитам в размере учетной ставки Национального банка.

Согласно решению, которое украинское правительство поддержало на заседании в среду, остальные агропроизводители будут получать компенсацию по кредитам в размере 50% учетной ставки Национального банка.

В бюджете на 2017 год предусмотрено выделение 300 млн грн на программу компенсации кредитных ставок агропроизводителям.

Согласно пояснительной записке, сейчас учетная ставка НБУ составляет 12,5%.

Постановлением №300 от 29 апреля 2015 года предусмотрено, что получить бюджетные средства по программе компенсации кредитных ставок для агропроизводителей можно для покрытия расходов по закупке горюче-смазочных материалов, семян, минудобрений, средств защиты растений, кормов, сырья и ингредиентов для производства комбикормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, оборудования для животноводческих ферм и комплексов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной и оросительной техники и оборудования, энергоносителей, и оплаты услуг, связанных с выполнением ремонтных работ, работ (услуг) по подготовке и обработки почвы, защиты растений от болезней и вредителей, сбором урожая.

Ранее компенсация предоставлялась юрлицам только в размере 50% учетной ставки Нацбанка, действующей на дату начисления процентов за пользование кредитами, но не выше размеров, предусмотренных кредитными договорами.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 22,5 млрд грн

Омелян подал представление на увольнение главы аэропорта "Борисполь"

Украинский бизнес третий квартал кряду сохраняет положительные деловые ожидания

Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на реализацию инвестпроектов за счет ГФРР

Гройсман считает необходимым предложить Ryanair не отказываться от работы во Львове

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил финплан АМПУ на 2017г с чистой прибылью в 3,2 млрд грн

Количество туристов выросло на агентском рынке в 2016г

Азербайджанский лоу-кост в сентябре начнет полеты Киев-Баку

Правительство распорядилось подписать соглашение о воздушном сообщении с Саудовской Аравией

Wizz Air намерен до 2020г увеличить свой флот в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
3D-принтеры цены
РЕКЛАМА