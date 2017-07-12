Количество туристов выросло на агентском рынке в 2016г

Услугами украинских туристических агентов и турагентств в 2016 году воспользовалось более 2,5 млн граждан Украины, что на 25% больше, чем в 2015 году, а также 35 тыс. иностранных туристов, что в 2,3 раза больше.

Как сообщила пресс-служба компании "Амадеус Украина", для большинства из них (85%) основной целью путешествий был туризм, то есть личные, а не деловые поездки.

Компания также со ссылкой на данные Госстата Украины отмечает, в 2016 году было зарегистрировано 3,506 тыс. субъектов туристической деятельности. При этом 80% из них — турагенты (физические лица-предприниматели), 20% – туристические компании (юридические лица).

"Несмотря на экономические и политические факторы, в 2016 году в отрасли наблюдался прирост: за год было зарегистрировано 324 новых субъекта туристической деятельности. Всего же в Украине штат турагентств, как юридических, так и физических лиц-предпринимателей - составляет 10,412 тыс. чел.", - отмечается в сообщении.

Суммарный доход от предоставления туристических услуг в минувшем году составил 11,94 млрд грн (без НДС, акцизного налога, других обязательных платежей).

"Тревел-индустрия всегда была динамичной и гибкой, поэтому прирост показателей - как числа субъектов рынка, так и туристического потока - вполне логичен. Сейчас, в связи с предоставлением нашей стране безвизового режима, игрокам украинского рынка необходимо пересмотреть свои стратегии и подстроиться под новые реалии. Но я уверен, что в целом отрасль не просто переживет встряску, но и приумножит свои доходы", - отметил директор компании "Амадеус Украина" Алексей Муровцев.

Аmadeus - один из ведущих операторов транзакций для глобальной индустрии туризма и путешествий. Предлагает средства обработки транзакций и технологические решения для поставщиков туристических услуг (в том числе для авиакомпаний с полным набором услуг, низкобюджетных перевозчиков, гостиниц, железнодорожных операторов, круизных и паромных операторов, компаний по аренде автомобилей и туроператоров), а также для туристических агентств (как онлайн, так и оффлайн).