Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на реализацию инвестпроектов за счет ГФРР

Кабинет министров Украины утвердил выделение дополнительных 2,6 млрд грн на реализацию в 2017 году инвестиционных проектов за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

Соответствующее решение украинское правительство поддержало на заседании в среду.

Как отметил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, таким образом 3,37 млрд грн средств ГФРР уже распределены на 767 инвестпроектов, из которых 531 проект должен быть завершен до конца 2017 года. При этом 143 из них являются переходными проектами с 2016 года.

"294 проекта, которые будут реализованы по всей территории Украины – это проекты в образовании, 148 – в медицинской сфере, 85 – объекты ЖКХ, 77 проектов – дорожно-транспортная инфраструктура. Культура и спорт – это почти 120 проектов", – прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно данным на веб-сайте Минрегиона, наибольшее количество инвестпроектов для реализации за счет ГФРР утверждено в Донецкой (279 проектов), Луганской (228), Днепропетровской областях (213) и Киеве (182).

По словам Г.Зубко, до конца 2017 года правительство должно рассмотреть использование нераспределенного остатка средств ГФРР в размере 130 млн грн.

Как сообщалось, общий объем средств в ГФРР для финансирования инвестпроектов в 2017 году утвержден в размере 3,5 млрд грн. Также в текущем году предусмотрена субвенция на развитие объединенных территориальных общин в размере 1,5 млрд грн субвенций.

В 2016 году за средства ГФРР были полностью реализованы 498 проектов на общую сумму 1,25 млрд грн. В 2016 году финансирование ГФРР было предусмотрено в размере 3 млрд грн.