Экономика

17:14 12.07.2017

Азербайджанский лоу-кост в сентябре начнет полеты Киев-Баку

Лоу-кост авиакомпания Buta Airways (Азербайджан) открыла продажу авиабилетов по маршруту Баку – Киев (Жуляны).

Согласно пресс-релизу компании, минимальный тариф составляет EUR29 (в одну сторону).

"Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, горячее питание на борту, а также выбор места в самолете на наших рейсах мы предлагаем в качестве платных опций", - отмечается в нем.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу, не подлежат возврату и обмену. Указанные рейсы будут выполняться с 5 сентября по вторникам и средам на самолетах Embraer 190.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания в Азербайджане и структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Первый полет авиакомпании намечен на сентябрь 2017 года. На первоначальном этапе Buta Airways планирует выполнять перелеты в ближнее зарубежье с вылетами аэропортов Баку, Гянджи и Габалы.

Флот авиаперевозчика Buta Airways включает лайнеры Embraer E190 и E170.

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