Гройсман считает необходимым предложить Ryanair не отказываться от работы во Львове

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым в ходе переговоров с крупнейшей европейской лоу-кост-авиакомпанией Ryanair (Ирландия) предложить ей не отказываться от планов работы во Львове.

"Думаю, целесообразно выйти в процессе переговоров с предложением, чтобы они остались работать во Львове, поскольку местный аэропорт полностью обеспечил все условия сотрудничества с Ryanair. Ну и, конечно, чтобы "Борисполь" наладил сотрудничество, а также региональные аэропорты в дальнейшем", - сказал он в ходе заседания правительства в среду.

Премьер напомнил о состоявшемся 11 июля совещание с Министерством инфраструктуры, аэропортами, всеми, кто имеет отношение к развитию авиации.

"У меня есть только один вывод: нам нужна стратегия развития аэропортов Украины и авиации, потому что каждый аэропорт сам определяет свое место под солнцем. Мы решили, что до сентября эта стратегия будет разработана. Но мы также подумали о необходимости необходимо ускорить этот процесс. Думаю, к августу она будет готова", - констатировал В.Гройсман.

Он еще раз подчеркнул: лоу-кост-авиакомпании необходимо заводить не только в центральные, но и региональные аэропорты страны, чтобы для полетов дешево, безопасно, с приемлемым сервисом.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Авиакомпания предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству: бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

Он заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны МАУ, задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

В.Омелян заявлял о намерении вынести на заседание правительства12 июля представление об увольнении генерального директора "Борисполя".

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.