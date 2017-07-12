Wizz Air намерен до 2020г увеличить свой флот в Украине

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), крупнейшая лоу-кост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе, намерена до 2020 года увеличить парк своих самолетов в Украине до 8 ед.

"Мы намерены работать не только в Киеве и Львове, а также в других региональных аэропортах", - сказал главный корпоративный директор WIzz Air Оуэн Джонс на пресс-конференции в среду.

По его словам, авиакомпания сейчас не планирует осуществлять внутренние рейсы по Украине.

Как сообщалось, Wizz Air объявила об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году. Она добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

Реализация указанных планов приведет к дополнительным инвестициям в ее киевскую базу в размере около $300 млн, а также к росту количества посадочных мест более чем на 1,5 млн (+97% по сравнению с 2016 годом).

Начиная с 19 апреля 2018 года, новый авиалайнер будет обеспечивать перелеты по двум новым маршрутам из Киева в Таллин и Лиссабон. Рейс Киев - Лиссабон станет единственным прямым сообщением между двумя столицами.

На сегодня Wizz Air предлагает своим пассажирам 21 лоу-кост-маршрут в восемь стран из аэропортов Львова и Киева.

Wizz Air, предлагает рейсы более чем по 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 42 странах. Флот авиакомпании состоит из 83 самолетов Airbus A320 и A321.