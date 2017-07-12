Экономика

16:36 12.07.2017

Кабмин предложит Раде разрешить концессию и аренду государственных ГРС

Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде разрешить концессию и аренду государственных газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующая инициатива изложена в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы об особенностях управления объектами государственной собственности", утвержденном правительством на заседании в среду.

Документ предусматривает запрет на отчуждение таких ГРС, их передачу в субаренду.

Законопроект предполагает, что арендодателя государственных ГРС будет определять Кабмин – таким субъектом может быть центральный орган исполнительной власти или госпредприятие.

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Интерфакс-Украина
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