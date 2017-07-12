Премьера просят поспособствовать решению проблемы с задолженностью группы Ostchem перед аграриями

Профильные аграрные ассоциации, дистрибьюторы и агропроизводители обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с задолженностью предприятий группы Ostchem перед аграрными и сервисными компаниями, которая по разным оценкам составляет от 1,7 до 2,5 млрд грн.

Соответствующее обращение обнародовано ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) с подписями членов комитета по вопросам агробизнеса Союза украинских предпринимателей (СУП), Союза агрохимиков Украины, агропроизводителей и дистрибьюторов: "Укрхимресурс", "Торговый дом "Агрохим", "Трайгон-Экспорт", Agricom Group, ED&F Man Ukraine, "Агрофьюжн", "Харвист", "Винницкая агропромышленная группа", "Сигнет Холдинг", Continetal Farmers Group, агрохолдингов: ИМК, "Мрия", AgroGeneration, "Кернел", "Агро-Регион".

В документе говорится, что, несмотря на возобновление работы предприятий после четырехмесячного простоя, по состоянию на 5 июля 2017 года структурами группы Ostchem не было озвучено никаких планов возвращения долгов покупателям своей продукции.

Подписанты в документе указывают, что следствием задолженности является "вымывание" значительных оборотных и кредитных средств из аграрного и агрохимического секторов.

"80-90% объема минеральных удобрений аграрии закупают через сервисные агрохимические компании, которые в свою очередь активно привлекают в свою деятельность кредитные ресурсы. Таким образом, невозврат долгов группой Ostchem ведет к серьезным последствиям для многих участников рынка, включая не только аграрную, но и сервисную, и банковскую отрасли", - говорится в заявлении.

В связи с тем, что остановку предприятий группы представители Ostchem мотивировали давлением со стороны государства, аграрии и дистрибьюторы считают, что без его вмешательства в качестве арбитра - решение ситуации не возможно.

В документе отмечается, что исключительное положение группы Ostchem на рынке азотных удобрений, позволило ей навязывать участникам рынка условия поставки продукции: большой объем предварительных оплат, заключение сделок через определенных, аффилированных с группой Ostchem посредников.

Подписанты считают, что в случае, если группа Ostchem откажется от выполнения своих обязательств по отгрузке предварительно оплаченной продукции или возвращения ее стоимости, действия группы Ostchem необходимо рассматривать с привлечением специалистов Антимонопольного комитета и прокуратуры.

Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, остановили работу в марте из-за прекращения снабжения газом со стороны НАК "Нафтогаз Украины" по причине отсутствия средств для предоплаты за топливо. Заложниками ситуации стали сельхозтоваропроизводители, которые, по данным профильных аграрных ассоциаций, внесли предоплату за удобрения в размере около 2 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" в июне 2017 года заказал на 1 млрд грн минудобрений у группы компаний Ostсhem, что позволило трем предприятиям группы возобновить свою работу. В частности, 16 июня возобновил работу ПАО "Азот" (Черкассы), 5 июля - ПАО "Ривнеазот", а 7 июля - ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".