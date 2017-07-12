В Оболонском районе Киева будут промывать водопроводные сети

"Киевводоканал" в ночь с 12 на 13 июля с 23:00 до 04:00 осуществит плановое профилактическое промывание сетей в Оболонском районе города, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на ОАО "АК"Киевводоканал".

В частности, согласно сообщению, в зону работ частично попадут сети на Оболонском проспекте (от ул.Северной до ул.Маршала Тимошенко), улицах Героев Днепра, Приречной, Богатырской.

По информации предприятия, предварительно осуществляется очистка и вымывания резервуара чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции "Оболонь-II".

Чтобы не создавать неудобства жителям, профилактику проведут ночью.

Во время выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед использованием воду из крана нужно спустить: если визуально вода прозрачная, не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Как сообщается, промывание сетей – это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода (в частности в резервуарах) не застаивалась, а ее качество не ухудшалось. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.