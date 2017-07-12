ПриватБанк до национализации был финансовой пирамидой

ПриватБанк (Киев) до национализации функционировал как финансовая пирамида, заявила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова во время рабочего совещания парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в среду.

"У банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. ПриватБанк являлся финансовой пирамидой", - приводятся ее слова на веб-сайте центробанка.

Е.Рожкова обратила внимание на данные аудита финансовой отчетности ПриватБанка по МСФО за 2016 год, проведенного компанией EY, который засвидетельствовал объем обесцененных кредитов банка на уровне 206,5 млрд грн, из которых только незначительная часть – на сумму 14,9 млрд грн - являлись кредиты физическим лицам, а также малым и средним предприятиям. В то же время объем средств населения в банке на момент национализации составлял 151,2 млрд грн.

Как сообщалось, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак во время пресс-конференции 4 июля заявил, что реальный объем кредитов связанным лицам по состоянию на 1 января 2017 года составляла 190 млрд грн, или 97% общего кредитного портфеля финучреждения. Валовая задолженность по портфелю, которая также включает подлежащие взысканию проценты, составляла 198,4 млрд грн.

По данным главы правления ПриватБанка указанный портфель состоит из трансформированных кредитов, валовая задолженность по которым составляла 132,8 млрд грн, лизинговый портфель – почти на 15 млрд грн, на такую же сумму кредиты, которые выдавались на Кипре и четвертая группа – кредиты связанные с корпоративными клиентами банка на сумму 36,2 млрд грн.

А.Шлапак также отметил, что все эти кредиты имеют ряд общих характеристик. Во-первых: большинство заемщиков являются новосозданными компаниями с отрицательным финансовым состоянием. Во-вторых: во время выдачи этих кредитов были допущены грубые нарушения законодательства, а также внутренних регламентных документов самого банка. В-третьих: почти весь портфель обслуживается неудовлетворительно и динамика облуживания только ухудшается. Исключение составляют только кредиты, по которым есть реальные залоги. Четвертое – все эти займы выданы на нерыночных условиях. Пятое – по большинству кредитов отсутствует обеспечение. Шестое - на сегодняшний день с банка почти выведены обороты операционных компаний, которые реально обслуживали бывших акционеров. При этом весь трансформированный портфель обеспечен имущественными правами, которые, по словам А.Шлапака, по сути, являются "воздухом". Такое же обеспечение и по корпоративным кредитам.