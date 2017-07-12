Атака на Lucky Labs была заказной – Юрий Гудыменко

Известный блогер и журналист разобрал ситуацию вокруг скандала с распространением новостей о якобы причастности IT-компании Lucky Labs к кибератаке Petya.A.

В своем блоге на Facebook Юрий Гудыменко заявил, что все новости о якобы вине Lucky Labs в кибератаке – классическая медиа-атака, основанная на ложном «вбросе» от блогера и раскрутке дезинформации в СМИ.

«Наш эксперт вываливает пост в ФБ, в котором на голубом глазу пишет о том, что IT-компания Lucky Labs стоит за хакерской атакой, и что именно её имел в виду Турчинов, когда рассказывал про каких-то хакеров. Доказательств в посте ноль, аргументов тоже, лайков – 34, но это и неважно (и никогда не было важно, на самом деле), потому что теперь у вас есть эксперт, первоисточник и информповод… Прайсы на СМИ во время скандала с Гужвой уже выкладывали, не вижу смысла повторяться», - пишет Гудыменко.

Причиной атаки, по мнению блогера, стал коммерческий конфликт.

«Лезем в Google, минута времени, ответ: у Lucky Labs корпоративный конфликт с владельцем холдинга Noosphere Ventures Максимом Поляковым, который тоже родом из Запорожья, и про которого я слышал… как бы это помягче… разные мнения. Короче, с довольно большой долей вероятности мы определили человека, который сделал несколько богаче украинские медиа и одного «эксперта». И конечно, это всё нал. Нал-нал-нал…», - считает блогер.

Юрий Гудыменко известен как журналист, совладелец запорожского новостного сайта Forpost.media,а также блогер, автор известного юмористического текста о «Тресковых войнах».