Wizz Air намерен удвоить операционную деятельность в Украине в 2018г

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), крупнейшая лоу-кост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе, объявила об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году.

Согласно пресс-релизу компании, она добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны" с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

"Билеты на все новые рейсы в продаже - с 12 июля по ценам от 429 грн", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, что реализация указанных планов приведет к дополнительным инвестициям в ее киевскую базу в размере около $300 млн, а также к росту количества посадочных мест более чем на 1,5 млн (+97% по сравнению с 2016 годом).

Начиная с 19 апреля 2018 года, новый авиалайнер будет обеспечивать перелеты по двум новым маршрутам из Киева в Таллин и Лиссабон. Рейс Киев - Лиссабон станет единственным прямым сообщением между двумя столицами.

"Частота рейсов на самых популярных направлениях из Киева также возрастет с появлением нового самолета: будут добавлены по одному рейсу в неделю в Братиславу, Копенгаген и Дортмунд, а также по два рейса - в Кельн, Мемминген, Ларнаку и Ганновер.

Кроме того, Wizz Air также обнародовала летний график для Киева на 2018 год. В течение следующих двух недель билеты будут доступны исключительно для членов Wizz Discount Club, а с 26 июля 2017 года они станут доступны всем желающим.

"Динамичное развитие деятельности Wizz в Украине продолжит стимулировать экономику страны, как и последние 10 лет, что приведет к росту занятости в сферах авиации и туризма, поддержке более 550 рабочих мест в этом году в смежных отраслях по всей стране", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания также сообщает, что в первом полугодии 2017 года более 193 тыс. пассажиров воспользовалось услугами Wizz на украинских маршрутах, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

"В 2017 году Wizz возобновила работу во Львове благодаря недавно запущенным полетам во Вроцлав и Берлин, а также пополнила свой киевский авиапарк вторым самолетом Airbus A320, который, начиная с августа, покроет пять новых маршрутов. После расширения до трех самолетов в 2018 году штат сотрудников Wizz Air в Киеве составит более 100 чел., а рейсы компании будут соединять украинскую столицу с 21 пунктом назначения в 11 европейских странах", - резюмирует компания.

Wizz Air, предлагает рейсы более чем по 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 42 странах. Флот авиакомпании состоит из 83 самолетов Airbus A320 и A321.