Порошенко: На дорожное строительство в 2017 году будет направлено 16 млрд грн

Больше 16 млрд гривень в текущем году будет направлено на дорожное строительство в Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы уверены, что более 16 млрд гривень лишь в этом году в Украине будет направлено на дорожное строительство там, где это никогда не делалось. Чтобы люди почувствовали, что у нас есть ресурсы для этого, несмотря на то, что мы вынуждены резко увеличить финансирование сектора обороны и безопасности", - сказал П.Порошенко во время выступления на открытии нового предприятия компании "Гуала Пак" в Сумской области в среду.

По его словам, если в предыдущие годы направления средств от перевыполнения таможенных поступлений на строительство дорог было привилегией лишь нескольких областей, то в 2017 году принято решение о распространении такой практики на всю Украину.

П.Порошенко отметил, что за первые 5 месяцев текущего года в бюджет Сумской области поступило более 300 млн грн на строительство дорог в рамках этого эксперимента.

"Надеюсь, что завтра будут приняты изменения в бюджет, которые еще больше расширят инвестиционный потенциал, расширят эксперимент, начатый моим законом, когда перевыполнение поступлений от таможни, как следствие борьбы с коррупцией, будет направляться на строительство украинских дорог", - отметил глава государства

По словам президента, в процессе децентрализации бюджеты развития субъектов местного самоуправления выросли в 7 раз и "наконец, у городов и поселков появились деньги". "Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией - процессы абсолютно необратимые", - подчеркнул П.Порошенко.