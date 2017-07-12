Экономика

14:36 12.07.2017

Минприроды создает Офис реформ за средства ЕБРР

Министерство экологии и природных ресурсов природы Украины объявило конкурс по отбору специалистов в команду поддержки реформ – аналитический центр, в котором будет работать 20 человек в рамках согласованного с ЕС проекта и за счет выделенного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) финансирования.

"Рассчитываем, что команда поддержки реформ уже в сентябре присоединится к нашим рядам и будет активно помогать нам с продвижением реформ и их практической реализацией", – написал глава Минприроды Остап Семерак на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, офис будет работать по восьми приоритетным направлениям, таким как новая климатическая политика, обращение с отходами, уменьшение выбросов, использование водных ресурсов, геология и недра, экологическая экспертиза, борьба с коррупцией и государственное управление.

В состав команды войдут менеджер по управлению персонала, проектные менеджеры, юристы, аналитики, эксперт по коммуникациям, а также дизайнер.

Кандидаты могут подать заявки на конкурс до 28 июля.

"Создание этого аналитического центра уже согласовано с ЕС и ЕБРР", – отметил О.Семерак.

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