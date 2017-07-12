S&P может снизить рейтинги крупнейших нефтяных компаний

Мировое рейтинговое агентство S&P Global Ratings может понизить кредитные рейтинги крупнейших глобальных нефтедобывающих компаний, если им не удастся сократить расходы и задолженность в следующем году, говорится в отчете агентства.

По словам аналитиков S&P, эти фирмы не смогли воспользоваться возможностью сократить объем долга в период высоких цен на нефть (до 2014 года), и даже наоборот, делали масштабные инвестиции в новые проекты и поднимали дивиденды, в результате чего оказались не готовы к спаду на рынке.

Теперь более медленное, чем ожидалось, восстановление рынка затрудняет задачу компаний по сокращению долговой нагрузки. Как следствие, ExxonMobil в минувшем году потеряла наивысший рейтинг, который она удерживала со времен Великой депрессии; также были снижены рейтинги ее основных глобальных конкурентов, включая Total, BP и Shell.

По словам экспертов S&P, вероятность новых снижений рейтингов в 2018 году возрастет, если цены останутся на уровне ниже $50 за баррель.

Наибольшим рискам негативных действий подвержены рейтинги ExxonMobil, Chevron и Total, наименьшим - рейтинги Royal Dutch Shell, которая единственная из пятерки крупнейших энергетических компаний мира обладает "позитивным" прогнозом от S&P.