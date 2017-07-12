ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго" в рамках дела о хищении госсредств

Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в помещениях Государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности в рамках дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах, сообщает управление по связям с общественностью Генпрокуратуры в среду.

"Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации преступной схемы хищения государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебной подделки тендерной документации служебными лицами ГП "НЭК Укрэнерго" в особо крупных размерах при соучастии служебных лиц Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, а также ряда субъектов хозяйственной деятельности, путем организации закупок товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по значительно завышенным ценам", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время в рамках уголовного производства согласно постановлению суда проводятся обыски по всей территории Украины с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения", - отметили в Генпрокуратуре.

Обыски проводятся Генеральной прокуратурой совместно с сотрудникам Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Государственной фискальной службы.

Как сообщалось, директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян в среду утром сообщил об обысках в помещении ГП "НЭК "Укрэнерго". По его словам, сотрудников "Укрэнерго" не допускают к рабочим местам.

В свою очередь глава НЭК Всеволод Ковальчук уточнил, что в среду утром представители прокуратуры также провели обыски в его доме.

В пресс-службе "Укрэнерго" выложили скан решения Печерского райсуда Киева, согласно которому обыски в центральном офисе разрешены по ходатайству сотрудника Генпрокуратуры, который ведет расследование по факту организации преступной схемы разворовывания НЭК государственных средств при соучастии сотрудников НКРЭКУ, ООО "КЕБК", ООО "Сич Энерго", ООО "Арес С", ООО "Хорос", ООО "Структум" и др.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.