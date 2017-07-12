"Нова пошта" в январе-июне на треть увеличила доставку отправлений

Группа компаний "Нова пошта" в январе-июне 2017 года доставила более 64 млн отправлений, что на 32% превысило показатели января-июня 2016 года.

Согласно пресс-релизу ГК, самым популярным видом отправлений остаются посылки весом до 2 кг.

"Стремительная динамика рынка онлайн-торговли и рост спроса на адресное обслуживание продолжают отображаться на показателях компании", - отмечается в сообщении.

За шесть месяцев 2017 года для клиентов сегмента e-commerce "Нова пошта" доставила более 14 млн отправлений - на 31% больше аналогичного показателя прошлого года. В течение шести месяцев курьеры "Нова пошта" доставили получателям 7,3 млн посылок, что почти на 50% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

"Клиенты "Нова пошта" стали чаще пользоваться почтоматами. По сравнению с первой половиной прошлого года, количество посылок, полученных через автоматизированные пункты выдачи, выросло почти на 30%", - сообщает ГК.

Она также напоминает, что в январе запустила чат-бота в мессенджере Viber, в марте начала тестирование iBeacon технологии в столичных отделениях, а в мае запустила проект вместе с сервисом объявлений OLX – "Безопасная сделка".

"В этом году компания открыла первое отделение в итальянском Милане и расширила возможности для пользователей услуги Nova Poshta Shopping, добавив к списку интернет-магазины Великобритании, Германии, Италии и Польши. Кроме того, в мобильном приложении "Нова пошта" можно самостоятельно изменить адрес доставки, оформить возврат посылки отправителю и оплатить услуги компании", - говорится в сообщении.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Является лидером на украинском рынке доставки.

Сеть компании состоит более из 2,3 тыс. отделений по всей стране. В 2016 году "Нова пошта" доставила более 100 млн отправлений.