"Корум Дружковский машзавод" выполнил самый крупный за три года заказ на производство крепей

Входящее в Corum Group ПАО "Корум Дружковский машиностроительный завод" (Донецкая обл.) изготовил для шахты им.Героев космоса ("ДТЭК Павлоградуголь") 100 секций крепи, что стало самым крупным заказом на производство крепей за последние три года, сообщила пресс-служба Corum.

"Дружковские крепи 1КД90 уже хорошо себя зарекомендовали, отработав несколько лав, поэтому шахтеры и отдали предпочтение этой технике. Новые секции оснащены управляющей гидравликой европейской фирмы DOH, сокращающей время выполнения процессов поддержания и управления кровлей на 30%", - цитирует пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина" директора завода Татьяну Калугину.

Продукция, по просьбе заказчика, с целью своевременного запуска новой лавы изготовлена в сжатые сроки – за три месяца. Крепь обеспечивает поддержание кровли в призабойном пространстве, выдерживая давление 2800 кН.

Стоимость оборудования не разглашается. Новые крепи отправлены заказчику и будут работать на глубине 220-330м

В пресс-службе отметили, что накануне для этого же заказчика машзавод отремонтировал 65 секций крепи, а всего за минувшие три года восстановлена 2651 секция.

"Спрос на ремонты и сегодня актуален, поэтому для капитальных ремонтов крепей на Дружковском заводе установлено новейшее оборудование: малая дробеметная и покрасочная камеры, наплавочные станки для восстановления деталей производства Испании, Италии и Австрии", - отмечают в пресс-службе компании.

Corum Group объединяет машиностроительные активы финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмен" (СКМ), является одним из ведущих производителей оборудования и поставщиков комплексных решений в области горной добычи.

Группа объединяет предприятия в Украине и России, а также торговые компании и представительства в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Вьетнаме и Польше. Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров.

По итогам 2016 года Corum Group увеличила консолидированную выручку на 18,9% по сравнению с 2015 годом - до 2,059 млрд грн.

Шахта им.Героев космоса относится к сверхкатегорийным по газу метану, опасна по взрывчатости угольной пыли. Отрабатываются пласты мощностью 0,8-0,95 м угол падения 2-5°. Марка угля: Г - газовый и Д - длиннопламенный.