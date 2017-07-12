ФГИ продает 20,4% акций киевского ЧАО "М-Сервис"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины выставляет для продажи на аукционе государственный пакет акций ЧАО "М-Сервис" (Киев), составляющий 20,391% акционерного капитала компании.

Согласно сообщению на веб-сайте ФГИ в среду, стартовая цена пакета акций на аукционе составит 40,829 млн грн.

Как отмечается в сообщении, ЧАО "М-Сервис" находится на бул.Леси Украинки, 26, в Печерском районе столицы. Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного имущества. Компания сдает в аренду 12,197 тыс. кв. м площадей корпуса административного здания, которые принадлежат ей и находятся у нее на балансе.

Как указано в сообщении, аукцион будет проводиться по методу снижения цены 9 августа 2017 года в 11:00 в здании ФГИ. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18:00 3 августа.

ЧАО "М-Сервис" зарегистрировано в 2004 году.

Согласно данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на первый квартал 2017 года акциями ЧАО "М-Сервис" владели компании "Ха энд Фау ГмбХ" (48,731%, H and V GmbH, Германия), "Экспортекс Лимитед" (30,879%, Exportex Limited, Великобритания) и ФГИ (20,391%).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 12 июля 2017 года конечными бенефициарами компании являлись Арутюн Хачатрян и Игорь Келер.

Уставный капитал предприятия составлял 72,849 млн грн.

Чистая прибыль ЧАО "М-Сервис" в 2016 году увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2015 годом – до 5,431 млн грн, чистый доход вырос в 1,5 раза и составил 25,128 млн грн.