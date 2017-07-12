ТПП Украины намерена создать антикризисный центр киберзащиты бизнеса

Торгово-промышленная палата Украины намерена в ближайшее время создать антикризисный центр для консультации бизнеса по вопросам киберзащиты, сообщается в пресс-релизе палаты в среду.

"Специалисты антикризисного центра будут бесплатно консультировать бизнес, пострадавший от кибератак, и помогут предотвратить возможные киберугрозы в будущем", - отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в ТПП, президиум палаты должен утвердить решение о создании антикризисного центра в конце июля.

"Бизнес должен быть готов к тому, что кибератаки будут продолжаться. Во время дискуссии мы сделали срез проблемы, чтобы на основе услышанного выработать эффективный механизм защиты отечественных предпринимателей и подготовки к новой волне атак. Кроме создания антикризисного центра киберзащиты бизнеса будет сформирована рабочая группа, а также направлено обращение в государственные органы по созданию основных резервных каналов для передачи социальной информации", - цитируется в сообщении председатель комитета по электронным коммуникациям при ТПП Владимир Коляденко.

Как сообщалось, Нацполиция после кибератаки 27 июня получила более 3 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано более 1,5 тыс. заявлений, из которых 200 – от госсектора страны, а остальные – от частного сектора. По итогам обращений возбуждено более 800 уголовных производств по ст.361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). По данным Национального банка, жертвами атаки стала треть украинских банков.

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc". По данным разработчика, ее программа работает приблизительно на 1 млн компьютеров.

Эксперты добавляли, что пострадали компьютерные сети, работающие преимущественно под операционными системами производства Microsoft.