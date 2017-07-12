"Укрзализныця" намерена создать лизинговую компанию

ПАО "Укрзализныця" намерено создать лизинговую компанию совместно с Amsted Rail и The Greenbrier Companies (обе - США), сообщил глава ПАО Войцех Балчун.

"Один из ключевых проблемных вопросов для рынка - недостаточное количество вагонов. Вместе с нашими партнерами Amsted Rail и The Greenbrier Companies, которые активно сотрудничают с EBRD, Еximbank и OPIEK, уже знаем, что делать. Планируем совместно создать в Украине лизинговую компанию, которая будет предоставлять украинским перевозчикам 10 тыс. вагонов", - написал он на своей странице в сети Facebook/

По его словам, парк для нее намерены построить совместно с другими национальными производителями.

"Укрзализныця" не хочет идти дальше по пути латания дыр дедовскими методами в стратегических проблемах отрасли, поэтому строит новые процессы с компаниями, имеющими подтвержденную историей надежность, новейшие технологии, мировое признание и полное отсутствие коррупции", - резюмировал В.Балчун.

Amsted Rail занимается производством ж/д комплектации, от колес, осей и подшипников до тормозных систем, тележек, валиков и т.д.

Greenbrier, в частности, разрабатывает, строит и продает грузовые вагоны в Северной Америке и Европе.