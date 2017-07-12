Переговоры Ryanair и "Борисполя" были обречены с момента фиксации пассбора – аэропорт

Переговоры между крупнейшей авиакомпанией Европы бюджетным перевозчиком Ryanair (Ирландия) и международного аэропорта "Борисполь" (Киев) по финансовым вопросам были обречены с момента фиксации ставки в размере $7,5, которая отражена в меморандуме между Министерством инфраструктуры Украины и руководством авиакомпании.

Речь об этом идет в официальной позиции аэропорта "Борисполь" относительно переговорного процесса с авиакомпанией.

"Данная ставка с хозяйствующим субъектом - аэропортом "Борисполь" - не была согласована на предмет экономической целесообразности, обоснованности и недискриминации других контрагентов аэропорта", - отмечается в нем.

Аэропорт напоминает, что для удовлетворения требований Ryanair была сознательно уменьшена ставка пассажирского сбора с $17 до $13 для всех авиакомпаний, что означает для него недополучение ежегодно 360 млн грн. Ставка данного сбора устанавливается Приказом министерства инфраструктуры.

"Без соответствующего изменения получение ожидаемых Ryanair $7,5 за одного пассажира не могло произойти", - подчеркивает "Борисполь".

Кроме того, аэропортом "Борисполь" изменены с учетом ожиданий Ryanair нормы публичной оферты, которой установлена 80% скидка от базового пассажирского сбора на новых направлениях полетов.

"Нами неоднократно высказана позиция о том, что аэропорт согласен на соинвестирование в новое направление путем предоставления 80% скидки исключительно в случае гарантии со стороны авиакомпании по наращиванию пассажиропотока на данном направлении и увеличение географии полетов. Именно по последнему пункту от начала переговорного процесса по стороны Ryanair происходило неприятие аргументов аэропорта", - отмечено в заявлении.

Аэропорт, в частности, настаивал и продолжает настаивать на том, что полеты в Лондон не могут подпадать под действие 80% скидки, поскольку по этому направлению уже осуществляют полеты British Airlines и базовый перевозчик аэропорта - МАУ. Кроме того, аэропорт не сможет зафиксировать сбор для пассажиров авиакомпании Ryanair на уровне $7,5, поскольку он зависит именно от обеспечения и наращивания пассажиропотока на данном направлении. Такая позиция оказалась неприемлемой для представителей лоукостера.

"Мы официально утверждаем, что условия стимулирующей программы аэропорта "Борисполь" являются открытыми, публичными, транспарентными и такими, которыми могут воспользоваться все авиакомпании, которые заинтересованы в полетах из "Борисполя". Со своей стороны аэропорт "Борисполь" готов к любому аудиту переговорного процесса с авиакомпанией Ryanair", - заверил аэропорт.

Вместе с тем, он в очередной раз напоминает, что хабовая модель развития аэропорта утверждена приказом Министерства инфраструктуры № 289 от 28 июля 2015 года и данная модель уже подтвердила свою экономическую эффективность, в результате чего аэропорт ежегодно увеличивает количество авиаперевозчиков, наращивает пассажиропоток и улучшает финансовые результаты.

Однако, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook отметил, что аэропорт - государственный, терминалы построены за государственные средства, пока они не работают, а сам аэропорт на содержание каждого из них тратит около 250 млн грн в год.

"Об условиях Ryanair. Ни один крупный мировой бизнес не будет заниматься благотворительностью в Украине. Бизнес привык зарабатывать. Именно поэтому Ryanair - крупнейший и самый дешевый перевозчик Европы, потому что везде вытесняет максимальные условия для себя", - написал министр.

Как сообщалось, Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

"Мы сожалеем, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Компания же предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. " Среди таких условий - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал В.Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "МАУ", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

Во вторник, 11 июля, В.Омелян заявил о намерении вынести на заседание правительства в среду, 12 июля, представление об увольнении генерального директора "Борисполя".

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.