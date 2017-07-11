Украина ожидает решения спора с РФ в ВТО о запрете импорта вагонов в апреле 2018г

Второе заседание группы экспертов по инициированному Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) делу о запрете Россией импорта украинского ж/д подвижного состава, стрелочных переводов и другого ж/д оборудования запланировано на ноябрь, сообщает Минэкономразвития (МЭРТ) Украины.

"Финальный отчет группы экспертов по этому делу (решение по существу дела) ожидается в апреле 2018 года", – говорится в релизе МЭРТ по итогам прошедшего в ВТО 10-11 июля первого заседания группы экспертов.

"Украинская сторона обратила внимание группы экспертов на то, что РФ не выдвинула никаких контраргументов, которые касаются обжалуемых мероприятий. Это является явным свидетельством того, что РФ использовала процедуры оценки соответствия как инструмент предотвращения импорта украинских железнодорожных изделий и блокировки доступа украинских производителей к рынку", - отметила заместитель министра - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

МЭРТ уточняет, что в рамках первого заседания украинская и российская делегация, а также третьи стороны огласили свои устные заявления и предоставили ответы группе экспертов на дополнительные вопросы по их позициям.

В релизе отмечается, что Украина по-прежнему настаивает на необоснованности таких ограничений и нарушении РФ положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения по техническим барьерам в торговле. Киев подчеркивает, что утверждения Москвы о некачественности и несоответствии стандартам безопасности украинских вагонов являются ложными и безосновательными.

Как сообщалось, орган по урегулированию споров ВТО по требованию Украины 16 декабря 2016 года принял решение создать группу экспертов для рассмотрения спора в отношении неправомерных ограничительных мер РФ к импорту вагонов и железнодорожного оборудования из Украины. К спору присоединились Япония, США, ЕС, Китай, Индонезия и Сингапур как третьи стороны.

Ранее, с 2014 года, российские сертификационные органы начали без достаточных обоснований массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также без достаточных на то оснований ограничили выдачу новых сертификатов.

Кроме того, РФ отказывается признавать сертификаты, выданные соответствующими органами Беларуси и Казахстана, что противоречит нормам соответствующих техрегламентов Таможенного союза.