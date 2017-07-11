Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,59% - до 1057,67 пункта, индекс ПФТС – на 0,16%, до 284,78 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,7 млн грн, в том числе акциями 5,57 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 118,6 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.

Индекс УБ в зеленую зону вытянули акции "Укрнафты", подорожавшие на 4,08% после того, как днем ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовал на аукционе пакет ценных бумаг на 3,465 млн грн по курсу в 2,4 раза выше рыночного.

Подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,03%), "Центрэнерго" (-0,57%) и "Мотор Сичи" (-0,4%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,72%) и "Центрэнерго" (-0,28%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,74% - до 616,97 пункта при торговом обороте 3,6 млн злотых (25,2 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-4,03%), "Кернела" (-2,78%) и "Астарты" (-1,38%).

Подорожали бумаги Coal Energy (+2,25%), "Овостара" (+1,24%) и "Агротона" (+0,5%).