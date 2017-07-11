Экономика

19:12 11.07.2017

Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3%

Денежная масса в Украине в июне 2017 года возросла на 1,3% - до 1 трлн 103,1 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным цетробанка, соответствующая динамика обусловлена преимущественно увеличением объема наличных средств в обращении вне банков – на 2,4%, до 308,14 млрд грн и остатков по депозитам в национальной валюте – на 2%, до 447,214 млрд грн.

Депозитный портфель в иностранной валюте за июнь сократился на 0,5%.

В целом с начала года объем денежной массы не изменился.

Остатки по кредитам в национальной валюте в июне возросли на 1,8% - до 516,897 млрд грн, тогда как в иностранной валюте сократились на 2% - до 438,052 млрд грн.

В связи с этим, а также с учетом изменения курса гривни к доллару США, общие остатки по кредитам почти не изменились за первый месяц лета.

Нацбанк также отметил, что в июне продолжилось постепенное удешевление гривневых кредитов для бизнеса: ставка снизилась на 1 процентный пункт (п.п.), а с начала года - на 3,6 п.п., до 13,1% годовых.

Параллельно снижалась доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса: ставка снизилась на 0,5 п.п., а с начала года – на 2,8 п.п., до 8,1%.

Процентные ставки по кредитам и депозитам в нацвалюте для населения по итогам июня почти не изменились.

Кроме того, как сообщает НБУ, денежная база в июне возросла на 3,7% - до 381,757 млрд грн. Динамика с начала года - нулевая.

Чистые международные резервы в июне возросли на 5,7% - до $5,234 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 0,8% - до 65,417 млрд грн. С начала года чистые валютные резервы возросли на 23,9%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 12,5%.

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