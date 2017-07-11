ФГВФЛ выставит на аукцион крупный пакет акций "Мотор Сичи"

ООО "Инвестиционный капитал Украина" (Киев, компания группы ICU) выступит брокером по продаже пакета акций ПАO "Мотор Сич" (Запорожье), которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Финансы и Кредит" (Киев), сообщается в пресс-релизе ICU.

Ценные бумаги будут выставлены на продажу на "Украинской бирже" (УБ, Киев). Первые торги назначены 28 июля. Стартовая цена продажи установлена на уровне 2,247 тыс. грн за акцию, тогда как по итогам торгов на УБ 10 июля цена составила 2,505 тыс. грн за шт.

Объем пакета ценных бумаг не уточняется. В то же время указывается, что акции будут продаваться крупным лотом – свыше 20 млн грн.

Помимо этого, "Инвестиционный капитал Украина" выступит брокером по продаже акций ПАО "Галичфарм", ПАО "Ужгородский турбогаз", ЧАО "Кременчугмясо" и ЧАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод".

Аукцион по продаже акций первых двух предприятий будет проходить на ПФТС, остальных - на бирже "Перспектива" (обе - Киев). Первые торги на обеих площадках также запланированы на 28 июля 2017 года. Стартовая цена и объем пакетов не уточняется.

Как сообщалось, ООО "Инвестиционный капитал Украина" выступило брокером по продаже акций ПАO "Укрнафта" и ПАO "Центрэнерго" с баланса банка "Форум".

По итогам аукциона на УБ 10 июля акции "Центрэнерго" были проданы по цене 10,67 грн за шт., что соответствует котировкам ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже 10 июня. В то же время акции "Укрнафты" были проданы по цене 297,4 грн за шт., что в 2,42 раза выше котировок ценных бумаг по итогам торговой сессии 10 июня.

Выручка от реализации каждого из пакетов, соответственно, составила 2,129 млн грн и 3 млн 465,3 тыс. грн.

Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард", КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должность главы Национального банка Украины.

После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU. Основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99% акций.

Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 12 сентября 2016 года ООО "Инвестиционный капитал Украина" было включено в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги по продаже ценных бумаг, находящихся в собственности ликвидируемых банков.