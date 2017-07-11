Производство легковых авто в Украине в июне выросло более чем вдвое за счет оживления на ЗАЗ

Производство легковых автомобилей в Украине в июне 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло почти в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 725 ед., что также на 9,5% превысило показатель мая-2017.

Такой прирост выпуска легковых авто обеспечен, в частности, тем, что в июне Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выпустил 199 легковых авто, тогда как в июне-2016 – ни одного.

При этом ЗАЗ также нарастил их выпуск в 2,1 раза по сравнению с маем текущего года, когда выпустил первую с начала года партию автомобилей (94 ед.).

Еще один производитель легковушек - ЧАО "Еврокар" - в июне увеличил их выпуск на 51,6% к июню-2016, но сократил на 7,4% по сравнению с маем текущего - до 526 ед.

С учетом указанных июньских показателей производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2-17 года выросло на 88,3% к аналогичному периоду 2016 года - до 3078 ед., в том числе "Еврокар" нарастил производство на 70,8% - до 2785 ед., ЗАЗ - с 4 ед. до 293 ед.

Кроме того, ЗАЗ в июне выпустил 42 коммерческих авто против 10 в мае текущего года и ни одного в июне прошлого, и два автобуса.

Как информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам первого полугодия продолжает продемонстрировать производство автобусов: их выпущено 337 ед. против 54 ед. за тот же период 2016 года.

В том числе 155 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" (24 – в июне), 40 ед. - Часовоярским автобусным заводом (пять - в июне), 74 ед. – Черниговским автозаводом корпорации "Эталон" (17 ед.), 12 ед. - ЗАЗом, 56 ед. – корпорацией "Богдан" (в июне – 19 ед.).

За тот же период 2016-го года 10 автобусов выпустил "Богдан", 44 – Черкасский автобус.

При этом в июне в Украине выпущено 67 автобусов против 50 в мае текущего года и 6 ед. в июне-2016.

Ассоциация в очередной раз напоминает: статистику по грузовым автомобилям "по необъяснимым причинам" не предоставляет их единственный производитель – ПАО "АвтоКрАЗ".

Коммерческих авто в первом полугодии текущего года выпущено 206 ед., в том числе 205 ед. выпущены ЗАЗом, один – "Черкасским автобусом" (за тот же период прошлого года произведено 406 грузовых и коммерческих авто, в том числе 405 ед.- "АвтоКрАЗом").

Как сообщалось, в 2016 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.