Украина к 11 июля намолотила 3,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 11 июля намолотила 3,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 1,2 млн га (12% прогноза).

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник, средняя урожайность составляет 31,6 ц/га.

Озимая пшеница собрана на площади 418 тыс. га (7%), намолочено 1,4 млн тонн зерна при урожайности 33,2 ц/га.

Озимый ячмень собран на площади 628 тыс. га (26%), намолочено 2 млн тонн при урожайности 32,1 ц/га, рожь - на площади 0,1 тыс. га (при прогнозе 169 тыс. га), намолочено 0,4 тыс. тонн при средней урожайности 31,5 ц/га.

Горох собран на площади 123 тыс. га (32%), намолочено 294 тыс. тонн, урожайность - 23,8 ц/га, рапс - на площади 112 тыс. га (14%), намолочено 235 тыс. тонн, урожайность - 21 ц/га.

В Минагропроде со ссылкой на данные регионов сообщили, что к сбору урожая зерновых культур приступили 18 областей.

Урожай зерновых в Украине в 2016 году, по данным Госстата, составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июне повысило прогноз урожая зерна на 2017 год в Украине на 0,5 млн тонн - до 62,29 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,81 млн тонн в 2017/2018 маркетинговом году (июль - июнь) за счет роста показателей по кукурузе.