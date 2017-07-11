Требования Ryanair были выполнимы с точки зрения действующего законодательства Украины

Требования ирландского лоу-кост-авиаперевозчика Ryanair были выполнимы с точки зрения действующего законодательства Украины, считает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

"Требования, выдвинутые Ryanair, с точки зрения действующего законодательства Украины вполне выполнимы и обусловлены лишь наличием желания сторон прийти к компромиссу", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В.Мороз отметил, что по своей сущности договор между иностранным авиаперевозчиком и украинским государственным предприятием (аэропорт "Борисполь") представляет собой международный договор. В Украине аспекты заключения и исполнения международных договоров регламентируются законом "О международном частном праве", также в этой сфере применяется Венская конвенция о праве международных договоров.

Согласно данным нормативным актам, стороны вправе самостоятельно определить применимое право договора и судебный орган - суд или международную судебную инстанцию, уполномоченную рассматривать споры по договору.

"Аэропорт "Борисполь" имел законную возможность определить применимым право договора с Ryanair, а местом рассмотрения споров – Лондонский арбитраж (LCIA). Тем более, что у аэропорта "Борисполь" есть один из действующих договоров, споры по которому должны рассматриваться в Цюрихе", - сказал юрист.

Комментируя отказ аэропорта установить аэропортовый сбор на уровне $7,5 с пассажира, В.Мороз отметил, что основным аргументов аэропорта является возможное нарушение конкурентного законодательства и потенциальные претензии со стороны Антимонопольного комитета Украины.

"Потенциально, такие риски, действительно, существуют. Однако, согласно подзаконным нормативно-правовым актам Мининфраструктуры и Госавиаслужбы, направленным на стимулирование развития лоу-кост перевозок и авиации в целом, аэропорты имеют право устанавливать подобные льготы", - сказал он.

При этом юрист отметил, что аргумент руководства аэропорта "Борисполь" о том, что при предоставлении соответствующих льгот может быть недополучена выгода от авиаперевозок, осуществляемых авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ), не соответствует действительности, поскольку авиакомпании привязаны к конкретным аэропортам соглашениями с авиакомпаниями-партнерами, осуществляющими полеты по встречным направлениям и по код-шерингу.

"Фактически у МАУ отсутствует возможность уйти из аэропорта "Борисполь", не потеряв действующие направления", - считает юрист.

Комментируя возможность возврата авиакомпанией средств за уже проданные билеты, В.Мороз отметил, что, согласно правилам Ryanair возврат средств за отмененные билеты производится в течении семи дней на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

Для возврата средств в адрес авиакомпании необходимо направить претензию (можно через сайт авиакомпании), к которой приложить копию билетов на соответствующей рейс, а также, при наличии, копию посадочного талона, билета на мероприятие, которое планировалось посетить в поездке, брони отелей и т.п. При этом транзитный пассажир может требовать компенсацию за весь рейс, а не только за отмененную часть.

"Полагаю, что проблем с возвратом средств за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы Ryanair возникнуть не должно", - считает В.Мороз.

В свою очередь, управляющий партнер ЮФ "Мисечко и партнеры" Владимир Мисечко отметил, что согласно нормам Евросоюза, которым установлены общие правила компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов в случае отмены рейса возврат средств производится полном объеме в течение семи дней с момента обращения такого пассажира за возвратом.

Как сообщалось, Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, как аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди других таких условий - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.