Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,95 грн/$1 с 26,0025 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,94-25,96 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9720 грн/$1 с 26,0042 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $222,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $151,62 млн.