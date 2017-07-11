Экономика

17:50 11.07.2017

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,95 грн/$1 с 26,0025 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,94-25,96 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9720 грн/$1 с 26,0042 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $222,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $151,62 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МАУ не может влиять на переговоры между аэропортом "Борисполь" и Ryanair

Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с Ryanair и возобновить переговоры

Аэропорт "Борисполь" в 2013-2016гг предоставлял скидки только МАУ

Омелян пока не намерен уходить в отставку

Ryanair и другие лоукостеры придут в Украину, – Кононенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Производство легковых авто в Украине в июне выросло более чем вдвое за счет оживления на ЗАЗ

Украина к 11 июля намолотила 3,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Требования Ryanair были выполнимы с точки зрения действующего законодательства Украины

"Артемсоль" за І пол.-2017 увеличило производство соли

Siemens подал иск к ТПЭ в московский арбитраж

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА