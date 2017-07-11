Экономика

17:44 11.07.2017

Сокращение торговли с ЕС после Brexit негативно скажется на экономике Британии

Сокращение объемов торговли с Европейским союзом после того, как Великобритания покинет ЕС, негативно скажется на экономике страны, заявил заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент, выступая во вторник в шотландском городе Абердин.

"Торговля выгодна обеим сторонам, и ее сокращение ударит по всем, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Существенное снижение объема торговли с Европой заставит Великобританию сместить фокус с производства продукции, которая у нее относительно хорошо получается и поэтому экспортируется в ЕС, на производство продукции, которую мы импортируем и которая получается у британских компаний сравнительно хуже".

В частности, сокращение предлагаемых за рубежом услуг может снизить доходы Великобритании и повысить стоимость оборудования и продуктов питания, заявил Б.Бродбент.

Отмечается, что в своей речи Б.Бродбент не стал комментировать вопросы кредитно-денежной политики.

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