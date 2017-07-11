НКРСИ направила в Кабмин проект постановления о размерах платы за выдачу 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), подала на рассмотрение Кабинета министров Украины согласованный со всеми госорганами проект постановления относительно размеров платы за выдачу 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц, необходимого для проведения 4G конкурса в этом диапазоне.

"Стартовая стоимость лицензии на использование 10 МГц (2*5 МГц) во всех регионах Украины предлагается определить на уровне 265 млн грн. Решение НКРСИ имеет абсолютную поддержку отрасли, о чем свидетельствует совместное обращение операторов телекоммуникаций АО "Киевстар", ПрАО "МТС Украина" и ООО "Лайфселл", - отмечается в сообщении регулятора.

Как сообщалось, Кабмин 4 июля принял постановление о минимальной стоимости лицензий для внедрения 4G в диапазоне 2600 МГц. Стартовая цена лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 млрд грн: в диапазоне 2600 МГц – 2,3 млрд грн, в диапазоне 1800 МГц – 4 млрд грн.

Президент компании "Киевстар" Петр Чернышов ранее прогнозировал, что два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц будут проведены в ноябре 2017 года и феврале 2018 года соответственно.

Он подчеркивал, что частоты в диапазоне 2600 МГц обеспечивают очень малую площадь покрытия и нуждаются в миллиардных инвестициях. Из-за этого для более широкого внедрения 4G "Киевстар" будет ожидать проведение конкурса в диапазоне 1800 МГц.

"Мы запустим столько-то станций, может, 10, может, 100, но очевидно, что 2600-диапазон не может покрыть весь Киев, это ненормально дорого. Мы будем ждать конкурса в 1800-диапазоне, чтобы начать покрывать крупные города", - отмечал П.Чернышов.

Глава НКРСИ Александр Животовский отмечал, что провести два тендера удастся быстрее - до конца 2017 года.