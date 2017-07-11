МАУ не может влиять на переговоры между аэропортом "Борисполь" и Ryanair

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) уверяет, что не является участником переговоров между двумя хозяйствующими субъектами - аэропортом "Борисполь" и Ryanair, а потому не имеет никакой возможности влиять на ход этих переговоров, констатируется в заявлении МАУ, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"В связи с этим вызывают удивление эмоциональные и безответственные заявления министра инфраструктуры, который утверждает, что основной причиной решения Ryanair является МАУ. И, вместо того, чтобы искать альтернативное решение, пытается оправдать себя в публичном поле", - сообщается в нем.

Кроме того, МАУ выражает удивление публичным заявлением Ryanair об отмене своих планов на украинском рынке.

"Свое решение лоукост объясняет желанием международного аэропорта "Борисполь" защитить "высокотарифных перевозчиков", в том числе и МАУ, и лишить наших соотечественников возможности летать по доступным ценам. Это заявление не соответствует действительности, поскольку авиакомпания МАУ предлагает своим пассажирам широкий диапазон цен, начинаются от 249 грн на внутренних рейсах и от 587 грн на международных", - отмечает авиакомпания.

МАУ также указывает, что действия главы Мининфраструктуры вызывают немало вопросов, как в части обязательств обеспечить ставку сбора для ирландской компании в аэропорту "Борисполь" на уровне $7,5 за пассажира, так и собственно предложение преференций одному перевозчику.

"Стоит также отметить, что авиакомпания Ryanair начала преждевременную продажу билетов на рейсы, не имея назначений на выполнение международных рейсов, ни соответствующего соглашения с аэропортом, ни слотов. Заложниками ситуации, на которую стоит обратить внимание компетентным органам, стали пассажиры, которые уже приобрели эти билеты", - указывает МАУ.

Она заявляет, что приветствует приход новых перевозчиков, поскольку это способствует оживлению рынка и постепенному улучшению экономической ситуации в стране.

"Поэтому призываем Министерство инфраструктуры и авиакомпанию Ryanair ответственно относиться к публичным заявлениям. Авиакомпания МАУ открыта к диалогу и готова помогать государству в решении отраслевых проблем", - резюмирует авиаперевозчик.

Как сообщалось, Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

"Мы сожалеем, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Компания же предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.

Среди других таких условий - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию днем в понедельник резко раскритиковал В.Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "МАУ", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

Во вторник, 11 июля, В.Омелян заявил о намерении вынести на заседание правительства в среду, 12 июля, представление об увольнении генерального директора "Борисполя".

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.