Доллар снижается к евро и дорожает к иене

Доллар США снижается в паре с евро, однако вырос к иене до максимума с марта.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся к 15:39 кв 11 июля на 0,3% - до 114,39 иены со 114,04 иены, ранее в течение сессии он достигал 114,48 иены. Евро в паре с иеной подорожал на 0,4% - до 130,49 иены.

Евро к этому времени стоил $1,1408 по сравнению с $1,1399 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник.

Банк Японии в рамках регулярных операций предложил 5-летние гособлигации, заявил агентству Bloomberg пожелавший остаться неизвестным валютный трейдер. По его словам, трейдеры с высокой долей заемных средств сразу же начали скупать доллары.

По словам аналитиков Saxo Bank, росту доллара в паре с иеной также способствует высокая доходность по гособлигациям США, которая держится вблизи циклических максимумов. Эксперты отмечают, что пара уже нацелена на ключевую область 115 иен за доллар и выше.

Также на этой неделе внимание рынка будет приковано к полугодовому докладу главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США (12-13 июля) и заседанию Банка Канады 12 июля. Канадский ЦБ может вслед за ФРС повысить процентные ставки одним из первых среди центробанков ведущих развитых стран.

Швейцарский франк впервые за год опустился ниже отметки 1,1 франка за евро, поскольку ЦБ Швейцарии остается едва ли не единственным крупным центробанком мира, который пока даже не говорил о возможности ужесточения ДКП.