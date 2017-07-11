Омелян пока не намерен уходить в отставку

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пока не намерен уходить с должности, сообщил он в эфире телеканала "112 Украина", комментируя отказ лоу-кост-перевозчика Ryanair осуществлять полеты в Украину.

"Я останусь в должности настолько долго, насколько смогу быть эффективным. Блокирование захода (в Украину – ИФ) Ryanair – это, безусловно, знак, но у нас на повестке дня в этом году - приход двух мировых компаний-морских операторов - Hutchison Ports и DP World. Также готов вопрос о сотрудничестве "Укрзализныци" с General Electric, но до сих пор он не решен из-за позиции "Укрзализныци". Поэтому после решения всех этих вопросов я буду принимать решение (об отставке – ИФ) ", - сказал министр.

Как сообщалось, В.Омелян намерен вынести на заседание правительства в среду, 12 июля, представление об увольнении генерального директора госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина.

Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

"Мы сожалеем, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Компания же предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.

Среди других таких условий - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию днем в понедельник резко раскритиковал В.Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "МАУ", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.