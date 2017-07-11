Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что Финляндия намерена выделить Украине EUR6 млн на реформу среднего образования сроком на 4 года.

"Этот проект будет иметь ориентировочную стоимость EUR6 млн. Он рассчитан на 4 года. Это не слишком большие средства на такой период времени, но эти средства мы вложим именно в формирование новой модели педагогического образования. Потому что у нас сегодня осталась архаичная модель педагогического образования, которая молодых учителей скорее обеспечивает теоретическими знаниями, но не дает им современных инструментов для работы с детьми", - сказала Л.Гриневич в эфире "5 канала".

По ее словам правительство Финляндии решило поддержать реформирование среднего образования в Украине, в частности, педагогического образования и переход к новой школе.

Л.Гриневич отметила, что до начала 2018/2019 учебного года необходимо провести переподготовку 20 тыс. учителей.

При этом уже в 2017/2018 учебном году стартует пилотный проект, в рамках которого ориентировочно по 4 школы в области (как сельские, так и городские), начнут работать по новым стандартам.