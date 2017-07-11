Экономика

16:35 11.07.2017

Нефть дешевеет на данных о росте добычи в Саудовской Аравии

Цены на нефть эталонных марок активно опускаются во вторник на сигналах, что нефтедобыча в Саудовской Аравии в июне превысила квоту, установленную соглашением ОПЕК+.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 кв уменьшилась на $0,47 (1%) - до $46,41 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к указанному времени на $0,45 (1,01%) - до $43,95 за баррель.

Как сообщает агентство со ссылкой на информированный источник, Саудовская Аравия в июне повысила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки, до 10,07 млн б/с вместо положенных 10,058 б/с.

"Это нельзя назвать хорошей новостью, однако до этого страна сократила добычу сильнее, чем было нужно, - говорит стратег ING Groep Уоррен Паттерсон. - Средний уровень добычи за последнее время все равно ниже установленного уровня".

Также рынок ждет данных о добыче и запасах топлива в США. По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,85 млн баррелей. Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 17:30 кв, а Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, опубликует свой отчет в ночь со вторника на среду.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с Ryanair и возобновить переговоры

Аэропорт "Борисполь" в 2013-2016гг предоставлял скидки только МАУ

Омелян пока не намерен уходить в отставку

Ryanair и другие лоукостеры придут в Украину, – Кононенко

Кабмин уволил замминистра юстиции Мороза и назначил Сукманову

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар снижается к евро и дорожает к иене

Финляндия намерена выделить Украине EUR6 млн на реформу среднего образования

Ломосборщики просят президента Украины полностью ветировать закон о пролонгации пошлины на лом

Украина за І пол.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 0,8%

НБУ стал участником Базельской консультативной группы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа звуковых карт
РЕКЛАМА