Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с Ryanair и возобновить переговоры

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса с ирландским лоу-кост-авиаперевозчиком Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

"В последние дни СМИ обсуждают тему изменения планов ирландской авиакомпании Ryanair по выходу на украинский рынок. Ситуация получила широкую огласку и даже политическую окраску. И пока политики выясняют, кто виноват, страдает наш пассажир,. С целью разрешения ситуации я провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", - сообщил премьер на своей странице в сети Facebook.

По его словам, участники совещания единогласно приняли ряд решений, среди которых - обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и аэропорта "Борисполь" на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции; возобновить переговорный процесс с Ryanair, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

В.Гройсман также сообщил о поручении Мининфраструктуры ускорить разработку Стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоу-костов.

"Все наши усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы граждане имели все условия для свободного передвижения", - резюмировал премьер-министр.

Как сообщалось, Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

"Мы сожалеем, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Компания же предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.

Среди других таких условий - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию днем в понедельник резко раскритиковал В.Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "МАУ", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

Во вторник, 11 июля, В.Омелян заявил о намерении вынести на заседание правительства в среду, 12 июля, представление об увольнении генерального директора "Борисполя".