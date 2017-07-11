Ломосборщики просят президента Украины полностью ветировать закон о пролонгации пошлины на лом

Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) обратилась к премьер-министру Украины, представителю президента Украине в парламенте и главе представительства ЕС в Украине с просьбой убедить президента Украины Петра Порошенко наложить "полное вето" на принятый Верховной Радой 8 июня законопроект №6382 о пролонгации действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года.

Как сообщается в письмах УАЭМ, датированных 10 июля текущего года, копией которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", к законопроекту №6382 "президентом Украины должно быть применено не частичное (с предложением президента пролонгировать действие повышенной экспортной пошлины на год - ИФ), а полное право вето, так как эта норма закона противоречит действующему законодательству Украины и международным соглашениям, подписанным и ратифицированным Украиной".

При этом отмечается, что в соответствии с подписанными договорами, в настоящее время должна действовать вывозная пошлина на лом в размере EUR10/тонна.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№1455-VIII) был принят 12 июля 2016 года. Согласно документу, с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом до EUR30/тонна с EUR10/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.

В апреле 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года. 8 июня он был принят, 12 июня - подписан председателем Верховной Рады. О поддержке документа заявили премьер и профильное Минэкономразвития.

Вместе с тем ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выражают и в представительстве Европейского Союза в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года вернул в парламент законопроект №6382, предлагая Верховной Раде продлить действие повышенной пошлины не на два, а на один год. Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства на своем заседании 11 июля согласился с предложениями президента.