Экономика

15:12 11.07.2017

Украина за І пол.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 0,8%

Производство молока в Украине в январе-июне 2017 года (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 5,07 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики во вторник, производство яиц за шесть месяцев 2017 года возросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 7,967 млрд шт.

Производство мяса (в живом весе) в январе-мае увеличилось на 0,3% - до 1,564 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2016 году сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 10,382 млн тонн, яиц – на 10% - до 15,1 млрд шт. В 2016 году мяса (в живом весе) в стране было произведено 2,324 млн тонн - на 0,04% больше, чем в 2015 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с Ryanair и возобновить переговоры

Аэропорт "Борисполь" в 2013-2016гг предоставлял скидки только МАУ

Омелян пока не намерен уходить в отставку

Ryanair и другие лоукостеры придут в Украину, – Кононенко

Кабмин уволил замминистра юстиции Мороза и назначил Сукманову

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар снижается к евро и дорожает к иене

Финляндия намерена выделить Украине EUR6 млн на реформу среднего образования

Нефть дешевеет на данных о росте добычи в Саудовской Аравии

Ломосборщики просят президента Украины полностью ветировать закон о пролонгации пошлины на лом

НБУ стал участником Базельской консультативной группы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на лампочки на price.ua
РЕКЛАМА